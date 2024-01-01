Що відомо про нового конкурента BMW X7 від Audi

Як зазначає Autocar, Audi Q9 вже проходить фінальні передсерійні випробування. Майбутня модель буде орієнтована на такі ринки, як США, Китай і ОАЕ. Нова модель буде вище Audi Q7 й конкуруватиме з BMW X7, Mercedes-Benz GLS і Range Rover.

Читайте також: Audi RS3 виявився доступнішим за головних конкурентів

Кросовер пропонуватиметься як в семимісній, так і в шестимісній компоновці з окремими кріслами. Очікується, що в його основу покладено платформу Premium Platform Combustion (PPC). Вона дозволяє використовувати різні силові агрегати від 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна до V8.

Ймовірно, V8, оснащений гібридною системою буде доступний виключно у версії SQ9. Саме цю модель можна побачити на шпигунських фото. Можна впевнено сказати, що Audi Q9 нарешті наближається до дебюту після кількох затримок.

Також цікаво: Новий бренд AUDI незабаром покаже свій перший серійний автомобіль

Audi вперше натякнула про появу Q9 під час запуску Q8 у 2018 році, а прототипи вперше були помічені у 2021 році. Однак, з того часу компанії довелось багато працювати на моделлю, аби вона мала загальний корпоративний дизайн бренду. Очікується, що Q9 буде представлено пізніше наступного року, а його ціна стартуватиме приблизно від 130 000 доларів.