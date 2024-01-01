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Що відомо про нового конкурента BMW X7 від Audi

Очікується, що семимісний гібридний флагманський кросовер Q9 вже незабаром поповнить модельний ряд Audi. Цікаво, що за чутками модель була перероблена прямо під час розробки.
Audi проводить фінальні випробування нового кросовера Q9: фото - Auto24

ФОТО: Autocar|

Прототип Audi SQ9

Данило Северенчук
logo22 березня, 17:00
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Як зазначає Autocar, Audi Q9 вже проходить фінальні передсерійні випробування. Майбутня модель буде орієнтована на такі ринки, як США, Китай і ОАЕ. Нова модель буде вище Audi Q7 й конкуруватиме з BMW X7, Mercedes-Benz GLS і Range Rover.

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Кросовер пропонуватиметься як в семимісній, так і в шестимісній компоновці з окремими кріслами. Очікується, що в його основу покладено платформу Premium Platform Combustion (PPC). Вона дозволяє використовувати різні силові агрегати від 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна до V8.

Ймовірно, V8, оснащений гібридною системою буде доступний виключно у версії SQ9. Саме цю модель можна побачити на шпигунських фото. Можна впевнено сказати, що Audi Q9 нарешті наближається до дебюту після кількох затримок.

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Audi вперше натякнула про появу Q9 під час запуску Q8 у 2018 році, а прототипи вперше були помічені у 2021 році. Однак, з того часу компанії довелось багато працювати на моделлю, аби вона мала загальний корпоративний дизайн бренду. Очікується, що Q9 буде представлено пізніше наступного року, а його ціна стартуватиме приблизно від 130 000 доларів.

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