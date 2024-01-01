Audi интригует первыми изображениями седана A6

Audi отмечает, что седан A6 расширит семейство успешных моделей бренда и гармонично сочетает форму и функциональность, создавая первоклассные впечатления от вождения. Месяц назад немецкий автопроизводитель уже представил модель в версии Avant (универсал).

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Автомобиль имеет широкий список оснащения и предлагается в качестве мягкого гибрида. Покупателям доступны четырехцилиндровые агрегаты 2,0 TFSI/TDI на 204 л.с., тогда как флагманская версия получила V6 TFSI объемом 3,0 литра, выдающий 367 лошадиных сил.

Audi A6 Avant

Вполне вероятно, седан будет иметь идентичную линейку двигателей. Как и универсал, новая версия в кузове седан будет ездить на платформе Premium Platform Combustion (PPC). Данная архитектура обеспечивает лучшую управляемость и впечатления от вождения, ведь имеет систему управления всеми колесами и адаптивную пневмоподвеску.

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Салон A6 Avant имеет 11,9-дюймовую цифровую панель приборов, 14,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и отдельный 10,9-дюймовый экран для пассажира. Стоит ожидать, что новый A6 Sedan будет предлагать аналогичный интерьер. В то же время цена версии универсал начинается от 58 000 евро, поэтому, возможно, седан будет несколько доступнее. Больше информации о новом Audi A6 Sedan станет известно после дебюта модели 15 апреля.