Porsche може створити ще один бензиновий кросовер

Як повідомляє Motor1, усього було продано понад 800 000 одиниць Porsche Macan, проте у 2026 році модель покине конвеєр. Попори чутки, що автовиробник готує новий бензиновий Macan, очільники компанії заперечили цю інформацію.

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“Щоб зробити Macan кращим у всьому, Porsche на початку вирішила повністю електрифікувати лінійку моделей. Porsche підтримує це рішення. Після того, як однойменні моделі з двигуном внутрішнього згоряння будуть виведені з виробництва, Macan продаватиметься виключно як повністю електрична модель у всьому світі” – йдеться у повідомленні Porsche.

Раніше компанія повідомляла, що продовжить випускати моделі з ДВЗ, а деякі автівки, спершу спроєктовані як повністю електричні, отримають гібридні варіанти. Наразі відомо, що німецький автовиробник “оцінює незалежну лінійку моделей у сегменті SUV з двигунами внутрішнього згоряння та гібридними силовими агрегатами”.

Це може означати, що Porsche веде роботу над абсолютно новим бензиновим кросовером, проте, навіть якщо модель отримає схвалення, вона дебютує не раніше 2030 року. Компанія також зазначає, що “виграє від синергії”, тому це кросовер може бути пов’язаний з іншим моделями VAG, щоб розподілити витрати на розробку.

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Можливо, він використовуватиме платформу Premium Platform Combustion (PPC), яка лежить в основі нового Audi Q5. Також незабаром варто очікувати дебют електричного Cayenne та ще одного більшого трирядного флагманського позашляховика.