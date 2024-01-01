Рідкісний RUF CTR Yellowbird продали майже за 6,1 мільйона доларів

RUF – компанія, що створює неймовірні автомобілі на базі Porsche. Однак, жодна з її моделей не отримала такої слави, як оригінальний CTR Yellowbird, що завоював звання найшвидшого серійного автомобіля у світі. Він був здатний розвивати до 342 км/год. Усього було випущено 29 одиниць моделі.

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Як зазначає Carsccoops, через малий тираж, CTR Yellowbird є бажаною моделлю серед колекціонерів. Нещодавно один такий був проданий за 6,055 мільйонів доларів на аукціоні Gooding&Company. Даний екземпляр має шасі №26 і є лише одним з 9, виконаних у характерному жовтому відтінку.

Він також оснащений пакетом Leichtbau, що означає, що капот, двері та передні крила виготовлені з легкого алюмінію. Також є алюмінієвий каркас безпеки, сидіння Recaro та аудіосистема Blaupunkt. Ще унікальнішим це авто робить неймовірно низький пробіг в 1673 кілометри.

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Ймовірно, це екземпляр з найменшим пробігом серед усіх існуючих. Повідомляється, що попередній власник регулярно запускав двигун й прогрівав його до робочої температури, а також замінював усі технічні рідини. Саме тому модель повинна бути в чудовому стані. Під капотом CTR встановлено мотор, зовсім не схожий на інші Porsche.

Щоб створити автомобіль на базі 911, який не схожий на інші, інженери RUF обрали Porsche 911 Carrera 3.2 1987 року випуску та повністю змінили двигун. Опозитна шістка CTR має робочий об’єм 3,4 літра й оснащена турбокомпресорами.

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В результаті потужність зросла до 463 кінських сил та 553 Нм крутного моменту. Вони передаються на задні колеса через п’ятиступінчасту механічну коробку передач. На додаток до свого ідеального стану, цей Yellowbird також постачається з усіма оригінальними аксесуарами: набором інструментів, домкратом, компресором шин, посібником з експлуатації та гарантійною книжкою.