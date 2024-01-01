Модельний ряд Porsche 911 поповнився новою версією

Як повідомляє Motor1, новий 911 Carrera S 2025 року буде доступний у виконанні Coupe або Cabriolet. Модель більше не пропонуватиметься з “механікою”, а тому наразі лише Carrera T й GT3 залишаються єдиними моделями 911 з механічною коробкою передач у продажу.

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Як випливає з назви, 911 Carrera S є потужнішою версією стандартної Carerra. Модель використовує такий самий 3,0-літровий шестициліндровий двигун з подвійним турбонаддувом, що і його менший брат Carrera, але він видає 473 кінські сили й 528 Нм крутного моменту.

Це на 30 кінських сил більше, ніж у попередньої Carrera S. Porsche каже, що двигун отримав нові турбіни та ретельно перероблені інтеркулери, які допомагають підвищити продуктивність і зменшити викиди. З додатковим пакетом Sport Chrono Porsche розганяється до 100 км/год за 3,1 секунди, що на 0,2 секунди швидше, ніж у попередньої моделі. Крім того, спортивна вихлопна система тепер є стандартною для всіх моделей.

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Гальмівну систему також покращили. Carrera S 2025 отримав гальмівні диски попередньої версії GTS з 408 мм спереду й 380 мм дисками ззаду. Також інженери встановили нові амортизатори, які, за словами Porsche, покращують якість їзди.

Як і раніше, покупці можуть придбати варіант з жорсткішою спортивною підвіскою, системою рульового керування задніми колесами та вуглецево-керамічними гальмами. У стандартній комплектації, як і раніше, встановлений диференціал підвищеного тертя. Автівка їздить на 20-дюймових колесах на передній осі й 21-дюймових позаду.

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В салоні автівка отримала покращене оздоблення зі шкіри, хоча покупці додатково можуть розширений пакет шкіряної оббивки. Також є новий пакет Exclusive Manufaktur Leather Interior, який дозволяє використовувати 48 унікальних колірних комбінацій. Вартість новинки починається від 148 395 доларів за версію в кузові купе та 161 695 доларів за кабріолет. Очікується, що перші поставки моделі почнуться навесні.