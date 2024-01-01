Porsche Cayenne отримає ще один рестайлінг

Як повідомляє Carsccops, серія шпигунських знімків доводить, що компанія Porsche сконцентровує увагу не лише на розробці електричного варіанта моделі, а й поточному поколінню.

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Автовиробник оновив лінійку кросовера у 2024 модельному році, проте вже готує другий рестайлінг, аби зробити модель ще привабливішою й споріднити її з двома іншими важливими автомобілями Porsche: новим 911 й майбутній електричний Cayenne, побудований на платформі VW PPE.

На шпигунських зображеннях можна помітити досить дивний бампер з протитуманними фарами, однак сприймати їх потрібно виключно як маскування. Натомість цікавою особливістю є вертикальні планки під кожною фарою, які схожі на активні заслінки на новому 992 GTS T-hybrid.

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Шпигунам вдалось помітити лише Cayenne Coupe, але очікується, що Porsche оновить всю лінійку кросовера з ДВЗ. Невідомо, чи зміниться стиль задньої частини. Цілком можливо, що дизайнери додадуть новий логотип з підсвіткою.