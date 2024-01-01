Porsche Cayenne получит еще один рестайлинг

Как сообщает Carsccops, серия шпионских снимков доказывает, что компания Porsche сконцентрирует внимание не только на разработке электрического варианта модели, но и текущему поколению.

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Автопроизводитель обновил линейку кроссовера в 2024 модельном году, однако уже готовит второй рестайлинг, чтобы сделать модель еще более привлекательной и роднить ее с двумя другими важными автомобилями Porsche: новым 911 и будущий электрический Cayenne, построенный на платформе VW PPE.

На шпионских изображениях можно заметить довольно странный бампер с противотуманными фарами, однако воспринимать их нужно исключительно как маскировку. Зато интересной особенностью являются вертикальные планки под каждой фарой, которые похожи на активные заслонки на новом 992 GTS T-hybrid.

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Шпионам удалось заметить только Cayenne Coupe, но ожидается, что Porsche обновит всю линейку кроссовера с ДВС. Неизвестно, изменится ли стиль задней части. Вполне возможно, что дизайнеры добавят новый логотип с подсветкой.