Как выглядит последний Porsche 911 Dakar

Как передает Motor1, отдел персонализации Porsche Sonderwunsch предоставил автомобилю дизайнерский пакет Rallye с трехцветной ливреей с цветами Signal Yellow, Gentian Blue Metallic и Lampedusa Blue.

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Верхняя часть кузова имеет роскошный цвет Signal Yellow, а волнообразный акцент Lampedusa Blue отделяет его от более темного Gentian Blue Metallic. Колесные диски имеют желтую окраску и акценты Lampedusa Blue вокруг края обода.

Кроме того, даже светодиодные фары имеют тонкое кольцо в цвете Lampedusa. Интерьер также имеет эту палитру, в частности благодаря акцентам сигнально-желтого цвета и швами на центральной консоли, приборной панели и дверных панелях. Подголовники сидений имеют вшитый логотип 911 Dakar.

Силовой агрегат остался неизменным. По-прежнему 911 Dakar, имеет 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 475 лошадиных сил. Он работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач PDK и стандартным полным приводом.

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Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды. Сообщается, что эта ливрея была создана полностью вручную и последний Dakar будет выставлен в музее Porsche в Германии, прежде чем попадет к своему владельцу.