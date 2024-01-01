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Как выглядит последний Porsche 911 Dakar

Последний экземпляр Porsche 911 Dakar получил нестандартный тюнинг от Porsche Sonderwunsch. Сообщается, что он был создан по заказу известного итальянского коллекционера.
Последний Porsche 911 Dakar получил уникальный дизайн: фото - Auto24

ФОТО: Porsche|

Porsche 911 Dakar

Даниил Северенчук
logo14 ноября, 16:10
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Как передает Motor1, отдел персонализации Porsche Sonderwunsch предоставил автомобилю дизайнерский пакет Rallye с трехцветной ливреей с цветами Signal Yellow, Gentian Blue Metallic и Lampedusa Blue.

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Верхняя часть кузова имеет роскошный цвет Signal Yellow, а волнообразный акцент Lampedusa Blue отделяет его от более темного Gentian Blue Metallic. Колесные диски имеют желтую окраску и акценты Lampedusa Blue вокруг края обода.

Кроме того, даже светодиодные фары имеют тонкое кольцо в цвете Lampedusa. Интерьер также имеет эту палитру, в частности благодаря акцентам сигнально-желтого цвета и швами на центральной консоли, приборной панели и дверных панелях. Подголовники сидений имеют вшитый логотип 911 Dakar.

Силовой агрегат остался неизменным. По-прежнему 911 Dakar, имеет 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 475 лошадиных сил. Он работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач PDK и стандартным полным приводом.

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Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды. Сообщается, что эта ливрея была создана полностью вручную и последний Dakar будет выставлен в музее Porsche в Германии, прежде чем попадет к своему владельцу.

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