Як виглядає останній Porsche 911 Dakar

Як передає Motor1, відділ персоналізації Porsche Sonderwunsch надав автівці дизайнерський пакет Rallye із трибарвною лівреєю з кольорами Signal Yellow, Gentian Blue Metallic й Lampedusa Blue.

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Верхня частина кузова має розкішний колір Signal Yellow, а хвилеподібний акцент Lampedusa Blue відокремлює його від темнішого Gentian Blue Metallic. Колісні диски мають жовте забарвлення й акценти Lampedusa Blue навколо краю обода.

Окрім того, навіть світлодіодні фари мають тонке кільце в кольорі Lampedusa. Інтер’єр також має цю палітру, зокрема завдяки акцентами сигнально-жовтого кольору та швами на центральній консолі, приладовій панелі та дверних панелях. Підголівники сидінь мають вшитий логотип 911 Dakar.

Силовий агрегат лишився незмінним. Як і раніше 911 Dakar, має 3,0-літровий шестициліндровий двигун із подвійним турбонаддувом потужністю 475 кінських сил. Він працює в парі з восьмиступінчастою коробкою передач PDK і стандартним повним приводом.

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Спорткар розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди. Повідомляється, що ця ліврея була створена повністю вручну й останній Dakar буде виставлений в музеї Porsche у Німеччині, перш ніж потрапить до свого власника.