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Як виглядає останній Porsche 911 Dakar

Останній екземпляр Porsche 911 Dakar отримав нестандартний тюнінг від Porsche Sonderwunsch. Повідомляється, що він був створений на замовлення відомого італійського колекціонера.
Останній Porsche 911 Dakar отримав унікальний дизайн: фото - Auto24

ФОТО: Porsche|

Porsche 911 Dakar

Данило Северенчук
logo14 листопада, 16:10
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Як передає Motor1, відділ персоналізації Porsche Sonderwunsch надав автівці дизайнерський пакет Rallye із трибарвною лівреєю з кольорами Signal Yellow, Gentian Blue Metallic й Lampedusa Blue.

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Верхня частина кузова має розкішний колір Signal Yellow, а хвилеподібний акцент Lampedusa Blue відокремлює його від темнішого Gentian Blue Metallic. Колісні диски мають жовте забарвлення й акценти Lampedusa Blue навколо краю обода.

Окрім того, навіть світлодіодні фари мають тонке кільце в кольорі Lampedusa. Інтер’єр також має цю палітру, зокрема завдяки акцентами сигнально-жовтого кольору та швами на центральній консолі, приладовій панелі та дверних панелях. Підголівники сидінь мають вшитий логотип 911 Dakar.

Силовий агрегат лишився незмінним. Як і раніше 911 Dakar, має 3,0-літровий шестициліндровий двигун із подвійним турбонаддувом потужністю 475 кінських сил. Він працює в парі з восьмиступінчастою коробкою передач PDK і стандартним повним приводом.

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Спорткар розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди. Повідомляється, що ця ліврея була створена повністю вручну й останній Dakar буде виставлений в музеї Porsche у Німеччині, перш ніж потрапить до свого власника.

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