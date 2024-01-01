Новий Porsche 911 GT3 вже доступний в Україні

Модель оснащена шестициліндровим атмосферним опозитним 4,0-літровим двигуном потужністю 510 кінських сил та 450 Нм крутного моменту. Такої потужності вдалось досягти завдяки оптимізації ключових вузлів агрегата, включно зі зміненими головками блоку циліндрів.

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Двигун працює як з шестиступеневою механічною КПП, так і з семиступеневою з подвійним зчепленням (PDK). Як заявляє автовиробник, передавальні числа в трансмісіях моделі стали коротшими на 8 %. Це дозволяє досягати першої сотні моделі з автоматичною коробкою за 3,4 секунди й максимальної швидкості в 311 км/год. Водночас варіант з “механікою” досягає 100 км/год за 3,9 с й має “максималку” в 313 км/год.

Вперше модель доступна зі спортивним пакетом Weissach, який дозволяє покупцям створити свій унікальний 911 GT3 Porsche каже, що новинка відрізняється більш досконалим дизайном та адаптованою аеродинамікою, адже в обох версіях змінені обриси переднього дифузора, удосконалена форма кромки спойлера і модифіковані ребра жорсткості в нижній частині кузова.

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Завдяки усьому цьому вдалось досягти покращення притискної сили та оптимізації потоку повітря. Окрім цього, доступний варіант Touring, який вперше може бути оснащений додатковим заднім рядом та пакетом Leichtbau. Вона також відрізняється відсутністю антикрила та додатковими іншими елементами обробки.