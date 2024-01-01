Новый Porsche 911 GT3 уже доступен в Украине

Модель оснащена шестицилиндровым атмосферным оппозитным 4,0-литровым двигателем мощностью 510 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Такой мощности удалось достичь благодаря оптимизации ключевых узлов агрегата, включая измененные головки блока цилиндров.

Читайте также: Электрический Porsche Macan дебютировал в Украине одновременно с Европой

Двигатель работает как с шестиступенчатой механической КПП, так и с семиступенчатой с двойным сцеплением (PDK). Как заявляет автопроизводитель, передаточные числа в трансмиссиях модели стали короче на 8 %. Это позволяет достигать первой сотни модели с автоматической коробкой за 3,4 секунды и максимальной скорости в 311 км/ч. В то же время вариант с “механикой” достигает 100 км/ч за 3,9 с и имеет “максималку” в 313 км/ч.

Впервые модель доступна со спортивным пакетом Weissach, который позволяет покупателям создать свой уникальный 911 GT3 Porsche говорит, что новинка отличается более совершенным дизайном и адаптированной аэродинамикой, ведь в обеих версиях изменены очертания переднего диффузора, усовершенствована форма кромки спойлера и модифицированы ребра жесткости в нижней части кузова.

Также интересно: Последний Porsche 911 с воздушным охлаждением продали за невероятную сумму

Благодаря всему этому удалось достичь улучшения прижимной силы и оптимизации потока воздуха. Кроме этого, доступен вариант Touring, который впервые может быть оснащен дополнительным задним рядом и пакетом Leichtbau. Она также отличается отсутствием антикрыла и дополнительными другими элементами отделки.