Последнюю Porsche 911 с воздушным охлаждением продали за невероятную сумму

Данный автомобиль сошел с конвейера в 1998 году. VIN-номер кузова указывает на то, что этот экземпляр был последним Porsche 911 Turbo с воздушным охлаждением в истории. Несмотря на то, что эти модели выпускались более 25 лет назад, спрос на них среди коллекционеров чрезвычайно высок.

Ранее в этом месяце один из последних построенных 911 с воздушным охлаждением прошел на аукционе за более 800 000 долларов, тогда как этот экземпляр ушел с молотка аукциона Bonhams за 818 000 долларов. Интересно, что компания установила ориентировочную окончательную стоимость в районе $933 000 - $1,07 млн, однако торги не оправдали ожиданий.

Такая высокая цена обусловлена специальной отделкой от отдела Porsche Sonderwunsch. Автомобиль имеет множество нестандартных деталей, таких как распорка стоек кузова, двойные выхлопные трубы, дополнительный масляный радиатор и впечатляющий 92-литровый топливный бак, и модифицированный двигатель, выдающий 444 лошадиных силы.

В то же время салон модели отличается кожей Night Blue и циферблатами с синим цветом, наличием табличек с надписью "In Memoriam Prof. Ferry Porsche" на панели приборов и "The Last Waltz" на порогах. Также имеется сертификат, который был выдан 5 сентября 1998 года и удостоверяет, что автомобиль был передан своему первоначальному владельцу и подтверждает, что он является последним 911 с воздушным охлаждением.