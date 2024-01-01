Женщина дерзко угнала Porsche Cayenne и переехала его владельца: видео

Как передает Carscoops, событие произошло в Канаде. Момент похищения попал на камеры наблюдения дома владельца авто. Известно, что полиция уже разыскивает похитительницу и ее вероятных сообщников.

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На видео можно увидеть, как молодая женщина подходит к дому владельца Porsche. Впоследствии она говорит мужчине, что ждет отца и просит владельца показать ей машину. На кадрах с другой камеры заметно, что женщина села в машину и закрыла дверь.

В то же время владелец автомобиля остался снаружи. Это стало его ошибкой, ведь за несколько секунд похитительница сдала назад, чтобы убежать. В этот момент мужчина успел добежать до задней части авто, пытаясь остановить таким образом воровку, однако она сбила его.

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Кадры останавливаются на моменте, где женщина переключает селектор КПП. Полиция подтвердила, что она скрылась с места происшествия. Правоохранители также подтвердили, что ищут еще два транспортных средства, которые, по их мнению, были связаны с кражей – серый Bentley Bentayga, который припаркован рядом с черным внедорожником и уехал вскоре после аварии, а также синий внедорожник BMW.