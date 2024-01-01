Какие автомобили пригоняли в Украину 10 лет назад и сейчас: сравнение

Десять лет назад, в 2014 году, действовали так называемые "драконовские" ставки налогов на импорт, когда сумма растаможки могла в несколько раз превышать стоимость самого авто за рубежом, вспоминают в Институте исследований авторынка. Всего в 2014 было "пригнано" около 9 тысяч подержанных легковушек, что меньше, чем сейчас прибывает в Украину за две недели. Текущие темпы импорта - более 20 тыс. авто в месяц.

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До принятия первого закона, названного в народе "3251" (по его регистрационному номеру еще в статусе проекта) или "законом Горвата", оставалось 2 года. Именно этот документ впоследствии станет "окном в Европу", впервые за десятилетия дав возможность обычному автомобилисту привезти и растаможить по посильным ставкам налогов легковой автомобиль.

Так, тогда впервые на практике было доказано, что уменьшение налогов на импорт транспорта даст увеличение поступлений в государственный бюджет. Именно государственный, а не в кассы привилегированных ООО или АО.

Кстати. В первом полугодии 2024 года сеть заправок AMIC ENERGY оплатила в бюджеты всех уровней года почти 1,2 млрд грн. Это один из крупнейших показателей по уплате налогов среди отечественных сетей автозаправок. Сегодня AMIC ENERGY продолжает свою миссию содействия экономическому развитию и укреплению обороноспособности Украины. Узнать больше о компании и ее проектах можно по ссылке. Рекламная информация

Далее будет движение "евроблях", который станет движущей силой для следующих изменений правил игры. Как следствие, пересмотрены принципы налогообложения, а эконормы для импортируемых бывших в употреблении легковушек будут смещены к Евро-2. Эти правила действуют до сих пор, и довольно успешно, что доказывает статистика импорта и поступлений в государственную казну.

Еще сегмент импорта отличался тем, что об электромобилях мало кто вспоминал - потому что и не о чем было: выбор был мизерный, а цены заоблачные. Да и льгот на их импорт не было. Вот в результате и прибыло за 2014 год всего около 50 "электричек", что составило "глобальную" долю аж 0,4%. Для сравнения, сейчас легковушек группы BEV среди импорта (с пробегом) 17%, что больше, чем вместе взятых "гибридных" и "газовых", то есть оснащенных ГБО легковушек.

Конечно, все эти цифры и проценты не так интересны, как список самых популярных моделей того времени, который ко всему еще и можно будет сравнить с текущим рейтингом "свежепригнанных".

Топ-10 импортируемых подержанных легковушек 2014 и 2024 годов. График ИДА

Список 2014 года возглавляет Renault Megane, второе место у Smart - благодаря тому, что его двигатель имел рабочий объем менее 1000 см3, поэтому ставки налогов для него были небольшими. Еще в списке немало коммерческих авто, например фургон Renault Kangoo. Эти машины попадают в категорию легковых по принадлежности к категории "В" в водительском удостоверении. И хотя с 1 января 2014 года как раз был введен "легковой" акциз на переоборудование грузовиков (которые до того можно было импортировать без акциза), все же их, как показывает статистика, еще достаточно интенсивно (как для тогдашних общих объемов) ввозили.

При этом стоит отметить, что данный список не отражает в полной мере действительный спрос: во-первых, импортировали крайне мало, во-вторых, по большей части "пригоняли" автомобили либо совсем малолитражные (как Смарт), либо под заказ тех покупателей, которые были готовы ПЕРЕплатить за "свежепригнанную" модель, ибо купить ее в Украине просто не было возможности.

Более наглядным будет рейтинг тогдашнего внутреннего рынка, который десятки лет не пополнялся "свежепригнанными" качественными авто европейского, корейского или японского производства. Зато несколько бизнесов в него вливали разного рода "Ланосы", а также ВАЗы, ГАЗы и другой морально устаревший дешевый хлам, изредка переложенный такими же дешевыми продуктами китайского автопрома.

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В современном списке, по крайней мере среди первой десятки, уже нет "бусов" и фургонов, появилось несколько кроссоверов, и даже два с половиной электромобиля. Точнее - две модели, которые являются исключительно электрическими, и Volkswagen Golf, частично в версии e-Golf, то есть на батарейной тяге, и они учтены в общем объеме "гольфов".

Еще есть некоторые машины, которые полностью (Nissan Rogue) или частично (VW Passat, VW Tiguan, Audi Q5, Tesla Model 3) прибывают из США, чаще всего со страховых аукционов. Тогда такого течения фактически не существовало - разве отдельные состоятельные автомобилисты заказывали какие-то экзотические (и далеко не бюджетные) как для нашего рынка Lincoln или Cadillac.

Несмотря на то, что за 10 лет произошло немало изменений, в обоих списках присутствуют такие модели, как Renault Megane и Scenic (тогда еще часть этих минивэнов могла называться Megane Scenic), и "народный любимец" Volkswagen Passat, куда же без него.

Что будет через 10 лет?

А вот как будет выглядеть список моделей 2034 года - сказать непросто. Слишком много изменений ожидает наш рынок, законодательство и автомобильную промышленность. Вероятно, там будет еще больше версий с электрическим или электрифицированными видами питания.

Не исключено присутствие нескольких моделей с логотипами китайских автозаводов - сейчас таких уже немало в рейтинге новых авто. По типу кузова скорее всего будут преобладать кроссоверы, популярность которых уверенно растет. Ну, и, наверняка, ведь речь идет об украинском авторынке, в десятке останется Volkswagen Passat. Потому что “куда же без него”?

Напомним, украинцы активно привозят авто марки Volkswagen.