Consumer Reports ежегодно создает подборки лучших подержанных автомобилей в США, анализируя отзывы владельцев и количество гарантийных обращений. Список "Лучших подержанных автомобилей года" включает транспортные средства, которые имеют надежность выше среднего по результатам опросов.

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Некоторые из рекомендованных автомобилей, возможно, не были лучшими в своем сегменте на момент дебюта, но обесценивание сделало их привлекательнее конкурентов на рынке подержанных автомобилей.

Все топливо, которым украинцы заправляются на заправках AMIC ENERGY, имеет высокое качество. Ведь оно производится на европейских нефтеперерабатывающих заводах (дизель, кроме того, привозят из США) и соответствует экологическим стандартам Евро 5. Ознакомиться с паспортами качества и просмотреть информацию о наличии топлива, можно по ссылке. Рекламная информация

< 10 тысяч долларов: Chevrolet Cruze (2016 – 2019 годов)

Среди преимуществ Cruze – относительно просторный салон и довольно неплохая топливная экономичность. Ценовой диапазон в США составляет $7300 – $9700, тогда как в Украине данные машины продаются в среднем за 10-11 тысяч долларов.

< $15 000: Hyundai Elantra (2017-2020)

Hyundai Elantra отличается достаточным уровнем оснащения и неплохой управляемостью. На нашем рынке ценовой диапазон на данное авто достаточно широк: от 10 тысяч "вечнозеленых" за экземпляры, которые после ДТП были импортированы из США и даже до 17 тысяч долларов за образцы с малым пробегом. В то же время средняя стоимость "живого" авто составляет 12 500 – 14 000 долларов.

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Кроссовер < $20 тысяч долларов: Kia Sportage (2017-2022)

Kia Sportage IV поколения стал настоящим бестселлером в своем классе на мировых рынках из-за своей просторности и надежности силовых агрегатов и трансмиссии. Именно поэтому неудивительно, что Sportage является желанным предложением на рынке. Однако в Украине достойный экземпляр можно найти по цене от 17 до 19 тысяч долларов.

Семиместный кроссовер < $20 000: Mazda CX-9 (2016-2018)

Mazda CX-9 станет отличным вариантом для тех, кто имеет большую семью и нуждается в автомобиле, в котором найдется место для всей семьи. К тому же эксперты Consumer Reports отметили превосходную надежность кроссовера. На нашем рынке за так называемые "битки" из США просят от 18 до 21 тысяч долларов.

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Роскошный внедорожник < $20 000 долларов: Buick Envision (2016-2020)

По версии Consumer Reports, лучшим вариантом для тех, кто ищет хороший уровень оснащения за небольшие деньги, является Buick Envision. Несмотря на то, что бренд Buick является не очень популярным в Украине, сейчас на нашем рынке есть около 50 объявлений о продаже этого кроссовера. В среднем за достойный экземпляр просят от $16 500 до $18 500.