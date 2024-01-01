Consumer Reports щороку створює підбірки найкращих вживаних автомобілів у США, аналізуючи відгуки власників та кількість гарантійних звернень. Список «Кращих вживаних автомобілів року» включає транспортні засоби, які мають надійність вище середнього за результатами опитувань.

Читайте також: ТОП-10 найбільш популярних позашляховиків 2024 року

Деякі з рекомендованих автомобілів, можливо, не були найкращими у своєму сегменті на момент дебюту, але знецінення зробило їх привабливішими за конкурентів на ринку вживаних автомобілів.

Все пальне, яким українці заправляються на заправках AMIC ENERGY, має найвищу якість. Адже воно виробляється на європейських нафтопереробних заводах (дизель, окрім того, привозять зі США) та відповідає екологічним стандартам Євро 5. Ознайомитися з паспортами якості та переглянути інформацію щодо наявності пального, можна за посиланням. Рекламна інформація

< 10 тисяч доларів: Chevrolet Cruze (2016 – 2019 років)

Серед переваг Cruze – відносно просторий салон та досить непогана паливна економічність. Ціновий діапазон в США становить $7300 – $9700, тоді як в Україні дані автівки продаються в середньому за 10-11 тисяч доларів.

< $15 000: Hyundai Elantra (2017-2020)

Hyundai Elantra відрізняється достатнім рівнем оснащення та непоганою керованістю. На нашому ринку ціновий діапазон на дане авто досить широкий: від 10 тисяч «вічнозелених» за екземпляри, які після ДТП були імпортовані з США й навіть до 17 тисяч доларів за зразки з малим пробігом. Водночас середня вартість «живого» авто становить 12 500 – 14 000 доларів.

Також цікаво: Названі найкращі гібридні авто 2024 року: перелік плагін- та звичайних гібридів

Кросовер < $20 тисяч: Kia Sportage (2017-2022)

Kia Sportage IV покоління став справжнім бестселером у своєму класі на світових ринках через свою просторість й надійність силових агрегатів та трансмісії. Саме тому не дивно, що Sportage є бажаною пропозицією на ринку. Проте в Україні достойний екземпляр можна знайти за ціною від 17 до 19 тисяч доларів.

Семимісний кросовер < $20 000: Mazda CX-9 (2016-2018)

Mazda CX-9 стане чудовим варіантом для тих, хто має велику сім’ю й потребує автомобіль, в якому знайдеться місце для всієї родини. До того ж експерти Consumer Reports зазначили чудову надійність кросовера. На нашому ринку за так звані «битки» зі США просять від 18 до 21 тисяч доларів.

Читайте також: Найпопулярніші пікапи в Україні: рейтинг

Розкішний позашляховик < $ 20 000 доларів: Buick Envision (2016-2020)

За версією Consumer Reports, найкращим варіантом для тих, хто шукає хороший рівень оснащення за невеликі гроші, є Buick Envision. Попри те, що бренд Buick є не дуже популярним в Україні, наразі на нашому ринку є близько 50 оголошень про продаж цього кросовера. В середньому за достойний екземпляр просять від $16 500 до $18 500.