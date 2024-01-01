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Топ-10 найбільш популярних позашляховиків 2024 року

Позашляховики все ще залишаються найпопулярнішим видом транспортного засобу як для покупців у США та інших регіонах.
Названа десятка найпопулярніших позашляховиків 2024 року - Auto24

ФОТО: motor1.com|

Toyota RAV4 - найпопулярніший кросовер у США

Євген Гудущан
logo29 липня, 19:35
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Якщо ви шукаєте сімейний автомобіль у 2024 році, ви, ймовірно, шукаєте кросовер або позашляховик. Ці транспортні засоби роками домінують на другому за величиною автомобільному ринку, і 2024 рік нічим не відрізняється.

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Тут ми зібрали найпопулярніші моделі позашляховиків і кросоверів на ринку США в першій половині 2024 року. Більшість учасників у цьому списку є і знайомими нам Honda, Nissan та Toyota, але є кілька несподіваних змін порівняно з минулим роком.

Найбільш продавані позашляховики 2024 року

  1. Toyota RAV4 - 248 295 шт
  2. Honda CR-V - 196 204 шт
  3. Nissan Rogue - 141 160 шт
  4. Tesla Model Y - 116 799 одиниць
  5. Jeep Grand Cherokee - 106 751 шт
  6. Chevrolet Equinox - 106 455 шт
  7. Ford Explorer - 104 803 шт
  8. Subaru Forester - 92 849 шт
  9. Hyundai Tucson - 92 146 шт
  10. Chevrolet Trax - 90 463 шт
#Новини #Автобізнес