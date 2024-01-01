Топ-10 найбільш популярних позашляховиків 2024 року

Якщо ви шукаєте сімейний автомобіль у 2024 році, ви, ймовірно, шукаєте кросовер або позашляховик. Ці транспортні засоби роками домінують на другому за величиною автомобільному ринку, і 2024 рік нічим не відрізняється.

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Тут ми зібрали найпопулярніші моделі позашляховиків і кросоверів на ринку США в першій половині 2024 року. Більшість учасників у цьому списку є і знайомими нам Honda, Nissan та Toyota, але є кілька несподіваних змін порівняно з минулим роком.

Найбільш продавані позашляховики 2024 року