Топ-10 найбільш популярних позашляховиків 2024 року

ФОТО: motor1.com|
Toyota RAV4 - найпопулярніший кросовер у США
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29 липня, 19:35
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Якщо ви шукаєте сімейний автомобіль у 2024 році, ви, ймовірно, шукаєте кросовер або позашляховик. Ці транспортні засоби роками домінують на другому за величиною автомобільному ринку, і 2024 рік нічим не відрізняється.
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Тут ми зібрали найпопулярніші моделі позашляховиків і кросоверів на ринку США в першій половині 2024 року. Більшість учасників у цьому списку є і знайомими нам Honda, Nissan та Toyota, але є кілька несподіваних змін порівняно з минулим роком.
Найбільш продавані позашляховики 2024 року
- Toyota RAV4 - 248 295 шт
- Honda CR-V - 196 204 шт
- Nissan Rogue - 141 160 шт
- Tesla Model Y - 116 799 одиниць
- Jeep Grand Cherokee - 106 751 шт
- Chevrolet Equinox - 106 455 шт
- Ford Explorer - 104 803 шт
- Subaru Forester - 92 849 шт
- Hyundai Tucson - 92 146 шт
- Chevrolet Trax - 90 463 шт