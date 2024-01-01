ТОП-10 найпопулярніших пікапів 2024 року

Ринок пікапів США є надзвичайно конкурентним. Автовиробники вливають свої найкращі досягнення в дизайні, інженерії та технології у свої пікапи, просуваючи еволюцію цієї категорії транспортних засобів далеко за межі її скромного, працьовитого коріння.

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Це також не лише повнорозмірні вантажівки: останніми роками автовиробники повернули моделі середнього розміру, і сьогодні на ринку США можна навіть знайти кілька ефективних, потужних компактних вантажівок.

Тут ми зібрали найпопулярніші пікапи на ринку в 2024 році на основі даних про продажі з 1 січня по 30 червня цього року. Хоча три найпопулярніші моделі, ймовірно, вас не здивують, у цьому списку є велика різноманітність, у якій представлено багато різних автовиробників і стилів пікапів.

Найбільш продавані пікапи 2024 року в США: