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ТОП-10 найпопулярніших пікапів 2024 року

Пікапи все ще дуже популярні в США. Мало того, вони найпопулярніші з усіх типів авто.
Названо найпопулярніші пікапіи 2024 року - Auto24

ФОТО: motor1.com|

Ford F-Series

Євген Гудущан
logo26 липня, 14:55
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Ринок пікапів США є надзвичайно конкурентним. Автовиробники вливають свої найкращі досягнення в дизайні, інженерії та технології у свої пікапи, просуваючи еволюцію цієї категорії транспортних засобів далеко за межі її скромного, працьовитого коріння.

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Це також не лише повнорозмірні вантажівки: останніми роками автовиробники повернули моделі середнього розміру, і сьогодні на ринку США можна навіть знайти кілька ефективних, потужних компактних вантажівок.

Тут ми зібрали найпопулярніші пікапи на ринку в 2024 році на основі даних про продажі з 1 січня по 30 червня цього року. Хоча три найпопулярніші моделі, ймовірно, вас не здивують, у цьому списку є велика різноманітність, у якій представлено багато різних автовиробників і стилів пікапів.

Найбільш продавані пікапи 2024 року в США:

  1. Ford F-Series - 352 406 шт
  2. Chevrolet Silverado - 277 842 шт
  3. Ram Pickup - 179 526 шт
  4. GMC Sierra - 148 785 шт
  5. Toyota Tundra - 78 454 шт
  6. Ford Maverick - 77 113 шт
  7. Toyota Tacoma - 69 437 шт
  8. Chevrolet Colorado - 41 823 шт
  9. Nissan Frontier - 39 963 шт
  10. Jeep Gladiator - 23 478 шт
#Новини #Автоподія