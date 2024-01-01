ТОП-10 самых популярных пикапов 2024 года

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Форд F-серии
Рынок пикапов США является чрезвычайно конкурентным. Автопроизводители вливают свои лучшие достижения в дизайне, инженерии и технологии в свои пикапы, продвигая эволюцию этой категории транспортных средств далеко за пределы ее скромных, трудолюбивых корней.
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Это также не только полноразмерные грузовики: в последние годы автопроизводители вернули модели среднего размера, и сегодня на рынке США можно даже найти несколько эффективных, мощных компактных грузовиков.
Здесь мы собрали самые популярные пикапы на рынке в 2024 году на основе данных о продажах с 1 января по 30 июня этого года. Хотя три самые популярные модели, вероятно, вас не удивят, в этом списке есть большое разнообразие, в котором представлено много разных автопроизводителей и стилей пикапов.
Самые продаваемые пикапы 2024 года в США:
- Ford F-Series - 352 406 шт
- Chevrolet Silverado - 277 842 шт
- Ram Pickup - 179 526 шт
- GMC Sierra - 148 785 шт
- Toyota Tundra - 78 454 шт
- Ford Maverick - 77 113 шт
- Toyota Tacoma - 69 437 шт
- Chevrolet Colorado - 41 823 шт
- Nissan Frontier - 39 963 шт
- Jeep Gladiator - 23 478 шт