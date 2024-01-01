ТОП-10 самых популярных пикапов 2024 года

Рынок пикапов США является чрезвычайно конкурентным. Автопроизводители вливают свои лучшие достижения в дизайне, инженерии и технологии в свои пикапы, продвигая эволюцию этой категории транспортных средств далеко за пределы ее скромных, трудолюбивых корней.

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Это также не только полноразмерные грузовики: в последние годы автопроизводители вернули модели среднего размера, и сегодня на рынке США можно даже найти несколько эффективных, мощных компактных грузовиков.

Здесь мы собрали самые популярные пикапы на рынке в 2024 году на основе данных о продажах с 1 января по 30 июня этого года. Хотя три самые популярные модели, вероятно, вас не удивят, в этом списке есть большое разнообразие, в котором представлено много разных автопроизводителей и стилей пикапов.

Самые продаваемые пикапы 2024 года в США: