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ТОП-10 самых популярных пикапов 2024 года

Пикапы все еще очень популярны в США. Мало того, они самые популярные из всех типов авто.
Названы самые популярные пикапы 2024 года - Auto24

ФОТО: motor1.com|

Форд F-серии

Евгений Гудущан
logo26 июля, 14:55
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Рынок пикапов США является чрезвычайно конкурентным. Автопроизводители вливают свои лучшие достижения в дизайне, инженерии и технологии в свои пикапы, продвигая эволюцию этой категории транспортных средств далеко за пределы ее скромных, трудолюбивых корней.

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Это также не только полноразмерные грузовики: в последние годы автопроизводители вернули модели среднего размера, и сегодня на рынке США можно даже найти несколько эффективных, мощных компактных грузовиков.

Здесь мы собрали самые популярные пикапы на рынке в 2024 году на основе данных о продажах с 1 января по 30 июня этого года. Хотя три самые популярные модели, вероятно, вас не удивят, в этом списке есть большое разнообразие, в котором представлено много разных автопроизводителей и стилей пикапов.

Самые продаваемые пикапы 2024 года в США:

  1. Ford F-Series - 352 406 шт
  2. Chevrolet Silverado - 277 842 шт
  3. Ram Pickup - 179 526 шт
  4. GMC Sierra - 148 785 шт
  5. Toyota Tundra - 78 454 шт
  6. Ford Maverick - 77 113 шт
  7. Toyota Tacoma - 69 437 шт
  8. Chevrolet Colorado - 41 823 шт
  9. Nissan Frontier - 39 963 шт
  10. Jeep Gladiator - 23 478 шт
#Автособытие #Новости