Десять пикапов Ford угнали с завода, но у воров закончился бензин

Как сообщает Autoevolution, на момент кражи пикапы находились на стоянке, расположенной на территории завода. Во всех пикапах были ключи в замке зажигания, поэтому ворам оставалось только проникнуть в салон и запустить двигатель.

Читайте также: Ford снизит темп внедрения электромобилей в Европе

Однако, в автомобилях был низкий уровень топлива, поэтому похитители не смогли далеко убежать. Шесть из десяти автомобилей были найдены в 50 км от города на ближайших заправках. Вероятно, воры не рассчитали, что 5,2-литровые двигатели V8 окажутся такими “прожорливыми”.

Правоохранители устанавливают личности похитителей, чтобы объявить их в розыск. Офицеры нашли брошенный автомобиль Kia, неподалеку от места, где находится стоянка завода. Как оказалось, этот автомобиль также похитили и у него было разбито правое заднее стекло и выбит замок зажигания.

Также интересно: Смешной электрический фургон Ford выиграл гонки в Гудвуде

Правоохранители установили, что после того, как нарушители проникли на территорию стоянки, они выбили ворота ограждения одним из пикапов и направились в сторону автострады. Интересно, что полиция оценила каждый похищенный внедорожник в $100 000, то есть подозреваемые похитили пикапов на один миллион долларов.