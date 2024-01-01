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Десять пикапов Ford угнали с завода, но у воров закончился бензин

Десять пикапов Ford F-150 Raptor угнали прямо с завода Ford в Вудхейвене, штат Мичиган, вскоре после того, как они сошли с конвейера. Однако, злоумышленники не смогли далеко убежать и бросили автомобили на ближайших заправках.
Воры угнали 10 пикапов Ford F-150 Raptor прямо с завода, но в автомобилях закончился бензин - Auto24

ФОТО: Ford|

Ford F-150 Raptor

Даниил Северенчук
logo24 июля, 08:40
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Как сообщает Autoevolution, на момент кражи пикапы находились на стоянке, расположенной на территории завода. Во всех пикапах были ключи в замке зажигания, поэтому ворам оставалось только проникнуть в салон и запустить двигатель.

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Однако, в автомобилях был низкий уровень топлива, поэтому похитители не смогли далеко убежать. Шесть из десяти автомобилей были найдены в 50 км от города на ближайших заправках. Вероятно, воры не рассчитали, что 5,2-литровые двигатели V8 окажутся такими “прожорливыми”.

Правоохранители устанавливают личности похитителей, чтобы объявить их в розыск. Офицеры нашли брошенный автомобиль Kia, неподалеку от места, где находится стоянка завода. Как оказалось, этот автомобиль также похитили и у него было разбито правое заднее стекло и выбит замок зажигания.

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Правоохранители установили, что после того, как нарушители проникли на территорию стоянки, они выбили ворота ограждения одним из пикапов и направились в сторону автострады. Интересно, что полиция оценила каждый похищенный внедорожник в $100 000, то есть подозреваемые похитили пикапов на один миллион долларов.

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