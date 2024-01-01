Ford снизит темп внедрения электромобилей в Европе

Как сообщает Motor1, в интервью Autocar Марин Гьяя – главный операционный директор подразделения электрификации Model E Ford, сообщил, что автопроизводитель пересмотрел планы по электрификации собственной линейки.

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"Я думаю, что клиенты проголосовали, и они сказали нам, что это слишком амбициозно. Мы не видим, что переход на полностью электричество к 2030 году [в Европе] является хорошим выбором для нашего бизнеса или, особенно, для наших клиентов", - отметил Гьяя

Ранее руководство Ford делало громкие заявления, что модельный ряд бренда в Европе станет полностью электрическим до 2030 года. Теперь ожидается, что компания несколько замедлит темп внедрения электромобилей на фоне снижения спроса среди покупателей.

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Интересно, что в мае генеральный менеджер Ford of Europe Мартин Сандер сказал Automotive News, что двигатели внутреннего сгорания могут продолжить быть доступными в Европе даже после 2030 года в случае высокого спроса среди покупателей. В то же время компания не сделала никакого заявления о судьбе электромобилей в США.