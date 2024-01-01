Ford знизить темп запровадження електромобілів в Європі

Як повідомляє Motor1, в інтерв’ю Autocar Марін Гьяя – головний операційний директор підрозділу електрифікації Model E Ford, повідомив, що автовиробник переглянув плани з електрифікації власної лінійки.

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«Я думаю, що клієнти проголосували, і вони сказали нам, що це надто амбітно. Ми не бачимо, що перехід на повністю електрику до 2030 року [в Європі] є хорошим вибором для нашого бізнесу чи, особливо, для наших клієнтів», — зазначив Гьяя

Раніше керівництво Ford робило гучні заяви, що модельний ряд бренду у Європі стане повністю електричним до 2030 року. Тепер очікується, що компанія дещо сповільнить темп запровадження електромобілів на фоні зниження попиту серед покупців.

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Цікаво, що в травні генеральний менеджер Ford of Europe Мартін Сандер сказав Automotive News, що двигуни внутрішнього згорання можуть продовжити бути доступними в Європі навіть після 2030 року в разі високого попиту серед покупців. Водночас компанія не зробила жодної заяви про долю електромобілів у США.