У 60-80-х роках минулого століття під ім’ям Capri компанія Ford випускала середньорозмірне купе, яке замислювалося як європейський еквівалент «Мустанга». Схоже Ford пішов шляхом Mitsubishi, яка відродила назву Eclipse, також перетворивши купе на кроссовер. Про це пише avtomir.ua.

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Новий «Капрі» нічого спільного з тією машиною не має, та й ім’я перетворилося на бекронім, який розшифровують як «Cool. Athletic. Past meets future. Rebellious to its core. Intelligent technologies». А сам автомобіль, хоч і зберіг купеподібний кузов, став кросовером.

Вже в початковій версії у Ford Capri будуть колеса діаметром 19 дюймів, відсік MegaConsole між передніми сидіннями, куди поміщається 15-дюймовий ноутбук, крісло водія з підігрівом і масажем, а також медіасистема з дисплеєм діагоналлю 14,6 дюйма. За доплату запропонують ергономічні сидіння першого ряду, панорамний дах, фонове підсвічування салону та аудіосистему Bang & Olufsen з десятьма динаміками. Базовий набір електронних систем безпеки Capri складається з 13 пунктів, включно з функцією безпечного відкриття дверей та допомоги при об’їзді перешкод.

Силових установок дві – обидві електричні. Перша складається з електромотора на задній осі та батареї ємністю 77 кВт-год, друга – двомоторна, з акумулятором на 79 кВт-год. Віддача – 285 та 340 к.с. відповідно, а запас ходу варіюється від 592 до 627 кілометрів. Повнопривідний Capri розганяється для першої «сотні» за 5,3 секунди, монопривідний – за 6,4 секунди. Максимальна швидкість однакова для обох версій і становить 180 км/год.