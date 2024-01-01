Ford возродил Capri, но теперь это кроссовер

В 60-80-х годах прошлого века под именем Capri компания Ford выпускала среднеразмерное купе, которое задумывалось как европейский эквивалент "Мустанга". Похоже Ford пошел по пути Mitsubishi, которая возродила название Eclipse, также превратив купе в кроссовер. Об этом пишет avtomir.ua.

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Новый "Капри" ничего общего с той машиной не имеет, да и имя превратилось в бекроним, который расшифровывают как "Cool. Athletic. Прошлое встречает будущее. Мятежный до мозга костей. Intelligent technologies". А сам автомобиль, хоть и сохранил купеобразный кузов, стал кроссовером.

Уже в начальной версии у Ford Capri будут колеса диаметром 19 дюймов, отсек MegaConsole между передними сиденьями, куда помещается 15-дюймовый ноутбук, кресло водителя с подогревом и массажем, а также медиасистема с дисплеем диагональю 14,6 дюйма. За доплату предложат эргономичные сиденья первого ряда, панорамную крышу, фоновую подсветку салона и аудиосистему Bang & Olufsen с десятью динамиками. Базовый набор электронных систем безопасности Capri состоит из 13 пунктов, включая функцию безопасного открытия дверей и помощи при объезде препятствий.

Силовых установок две – обе электрические. Первая состоит из электромотора на задней оси и батареи емкостью 77 кВт-ч, вторая – двухмоторная, с аккумулятором на 79 кВт-ч. Отдача – 285 и 340 л.с. соответственно, а запас хода варьируется от 592 до 627 километров. Полноприводный Capri разгоняется для первой "сотни" за 5,3 секунды, моноприводный – за 6,4 секунды. Максимальная скорость одинакова для обеих версий и составляет 180 км/ч.