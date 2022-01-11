Японцы также показали несколько кей-каров с внедорожным тюнингом для домашнего рынка.

С 14 по 16 января в столице Японии будет проходить автошоу Tokyo Auto Salon 2022. На Токийский автосалон Mitsubishi привезет семь новинок, включая два концепт-кара – K-EV X Style1 и Vision Ralliart.

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Вся экспозиция Mitsubishi Motors Corporation для автосалона будет представлена под лозунгом "Новая эпоха, новые приключения". Идею будут воплощать пара концептов и тюнингованные версии серийных моделей, доступных сейчас на японском рынке.

Kei EV concept X Style

Полностью электрический кейкар нового поколения, в основе которого лежат безопасность, надежность, комфорт и экологичность. Автомобиль сочетает в себе легкость управления и практичный размер кей-кара с плавным, но одновременно динамичным ускорением и повышенным ездовым комфортом электромобиля, предлагая передовые системы помощи водителю и возможности связи. Экстерьер выполнен в двух цветах: кузов в чистом матовом синем цвете, а крыша – в медном, напоминающем обмотку двигателя электромобиля.

Vision Ralliart Concept

Концепт сочетает в себе инженерное искусство Mitsubishi Motors и идею Monozukuri (стремление к технологическому совершенству). Видение компании нового Ralliart находит отражение в этом концепте. Выразительная мускулистая форма, решетка радиатора со шторкой и большой задний диффузор подчеркивают спортивный характер модели. Vision Railiart оснащен 22-дюймовыми колесными дисками, за которыми хорошо видны большие тормозные диски и 6-поршневые суппорты.

Eclipse Cross Railliart Style и Outlander Railliart Style

Оснащенные аксессуарами Railliart модели Outlander Railliart Style и Eclipse Cross Railliart Style придутся по вкусу клиентам, которые ищут свой собственный уникальный стиль. Кузова автомобилей выполнены в цвете White Diamond, а передние, боковые и задние декоративные элементы, а также спойлер на двери багажного отделения выкрашены в красный цвет, что придает спортивности экстерьеру. Легкосплавные колесные диски окрашены в черный цвет, боковые наклейки и брызговики с логотипом Railliart дополняют картину.

Delica D:5 Tough x Tough

Минивэн Delica D:5 Tough x Tough оснащен деталями от Railliart, что позволяет создать внедорожный стиль. Кузов в цвете Black Mica дополнен матовой решеткой радиатора и накладками на крылья, а также красными зеркалами заднего вида и накладками на противотуманные фары. Модифицированная подвеска и 16-дюймовые колеса позволили получить дополнительный просвет. Защита переднего и заднего бамперов и брызговики усиливают внедорожный характер минивэна. Delica D:5 Tough x Tough также оснащен багажником на крыше, где может размещаться спальная палатка.

Outlander Wild Adventure Style

Еще одна вариация автомобиля для кемпинга. Используя оригинальные аксессуары, разработанные в сотрудничестве с японским брендом Ogawa, этот Outlander приспособлен для бездорожья и экспедиций.

Minicab-MiEV B-Leisure Style

Электрический коммерческий автомобиль класса кей-кар также получил туристический внедорожный тюнинг. Электрокар может использоваться как источник питания для кемпинга или работы. Выставочный экземпляр получил двухцветный экстерьер с крышей цвета слоновой кости и темно-зеленым кузовом.

Кей-кар получил разное снаряжение для кемпинга, включая автомобильный тент, походный стол и складную кровать. Сидения заднего ряда складываются, образуя плоский пол, а кабина оборудована низким столом, креслом и ковриком для повышенного комфорта при удаленной работе.