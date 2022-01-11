Японці також показали кілька кей-карів з позашляховим тюнінгом для домашнього ринку.

З 14 по 16 січня у столиці Японії проходитиме автошоу Tokyo Auto Salon 2022. На Токійський автосалон Mitsubishi привезе сім новинок, включаючи два концепт-кари — K-EV X Style1 та Vision Ralliart.

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Уся експозиція Mitsubishi Motors Corporation для автосалону буде представлена під гаслом “Нова епоха, нові пригоди”. Ідею втілюватимуть пара концептів та тюнінговані версії серійних моделей, доступних зараз на японському ринку.

Kei EV concept X Style

Повністю електричний кей-кар нового покоління, в основі якого лежать безпека, надійність, комфорт та екологічність. Автомобіль поєднує в собі легкість керування та практичний розмір кей-кара з плавним, але водночас динамічним прискоренням та підвищеним їздовим комфортом електромобіля, пропонуючи передові системи допомоги водієві та можливості зв'язку. Екстер'єр виконаний у двох кольорах: кузов у ​​чистому матовому синьому кольорі, а дах – у мідному, що нагадує обмотку двигуна електромобіля.

Vision Ralliart Concept

Концепт поєднує в собі інженерне мистецтво Mitsubishi Motors та ідею Monozukuri (прагнення технологічної досконалості). Бачення компанії нового Ralliart знаходить відображення у цьому концепті. Виразні м’язисті форми, ґрати радіатора зі шторкою та великий задній дифузор підкреслюють спортивний характер моделі. Vision Railiart оснащений 22-дюймовими колісними дисками, за якими добре помітні великі гальмівні диски і 6-поршневі супорти.

Eclipse Cross Railliart Style та Outlander Railliart Style

Оснащені аксесуарами Railliart моделі Outlander Railliart Style і Eclipse Cross Railliart Style припадуть до смаку клієнтам, які шукають свій власний унікальний стиль. Кузови автомобілів виконано у кольорі White Diamond, а передні, бічні та задні декоративні елементи, а також спойлер на двері багажного відділення пофарбовані у червоний колір, що надає спортивності екстер'єру. Легкосплавні колісні диски пофарбовані в чорний колір, а бічні наклейки та бризковики з логотипом Railliart доповнюють картину.

Delica D:5 Tough x Tough

Мінівен Delica D:5 Tough x Tough оснащений деталями від Railliart, що дозволяє створити позашляховий стиль. Кузов у ​​кольорі Black Mica доповнений матовими ґратами радіатора та накладками на крила, а також червоними дзеркалами заднього виду та накладками на протитуманні фари. Модифікована підвіска та 16-дюймові колеса дозволили отримати додатковий дорожній просвіт. Захист переднього та заднього бамперів та бризковики посилюють позашляховий характер мінівена. Delica D:5 Tough x Tough також оснащений багажником на даху, де може розміщуватись спальний намет.

Outlander Wild Adventure Style

Ще одна варіація автомобіля для кемпінгу. Використовуючи оригінальні аксесуари, розроблені у співпраці з японським брендом Ogawa, цей Outlander більше пристосований для бездоріжжя та експедицій.

Minicab-MiEV B-Leisure Style

Електричний комерційний автомобіль класу кей-кар, також отримав туристично-позашляховий тюнінг. Електрокар може використовуватись, як джерело живлення для кемпінгу чи роботи. Виставковий екземпляр отримав двоколірний екстер’єр з дахом кольору слонової кістки та темно-зеленим кузовом.

Кей-кар отримав різне спорядження для кемпінгу, включаючи автомобільний тент, похідний стіл та складне ліжко. Сидіння заднього ряду складаються, утворюючи плоску підлогу, а кабіна обладнана низьким столом, кріслом та килимком для підвищеного комфорту під час віддаленої роботи.