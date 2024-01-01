Десять пікапів Ford викрали з заводу, але у злодіїв закінчився бензин

Як повідомляє Autoevolution, на момент крадіжки пікапи перебували на стоянці, що розташована на території заводу. У всіх пікапах були ключі в замку запалювання, тому злодіям залишалось лише проникнути в салон та запустити двигун.

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Однак, в автомобілях був низький рівень пального, тому викрадачі не змогли далеко втікти. Шість з десяти автівок були знайдені за 50 км від міста на найближчих заправках. Ймовірно, злодії не розрахували, що 5,2-літрові двигуни V8 виявляться такими “ненажерливими”.

Правоохоронці встановлюють особи викрадачів, аби оголосити їх в розшук. Офіцери знайшли покинутий автомобіль Kia, неподалік від місця, де знаходиться стоянка заводу. Як виявилось, цей автомобіль також викрали й у нього було розбите праве заднє скло та вибитий замок запалювання.

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Правоохоронці встановили, що після того, як порушники проникли на територію стоянки, вони вибили ворота огорожі одним з пікапів та попрямували в бік автостради. Цікаво, що поліція оцінила кожен викрадений позашляховик у $100 000, тобто підозрювані викрали пікапів на один мільйон доларів.