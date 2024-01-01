Названі найкращі гібридні авто 2024 року: перелік плагін- та звичайних гібридів

Окрім цього, гібриди також мають комерційний успіх, адже їх показник продажів по всьому світу поступово зростає. Наразі на ринку гібридів існують десятки моделей, тому в цьому рейтингу зібрані найкращі з них.

Читайте також: Як обміняти посвідчення водія: перелік дій

BMW 5 Series

Седан від німецького виробника здатен покрити потреби більшості покупців, адже доступний одразу у двох плагін-гібридних версіях: 530e з чотирициліндровим двигуном й запасом ходу виключно на електриці до 100 км та 550e з шестициліндровим мотором B58, який підійде для любителів активної їзди.

Mercedes-Benz C300e

Водночас модель від Mercedes-Benz підійде для тих, хто шукає підвищений комфорт та великий запас ходу на електриці, який у C300e становить 160 км за циклом WLTP. Силова установка C300e складається з 2,0-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом і електродвигуна потужністю 127 к.с.

Загальна потужність становить 308 «конячок» й цього достатньо, аби автомобіль міг досягнути 100 км/год всього за 6,1 секунди. До слова, авто доступне як у кузові седан, так і у версії універсал.

Також цікаво: ТОП-10 нових авто в Україні за перше півріччя 2024: рейтинг

Toyota Corolla

Corolla є представником так званих «самозарядних» гібридів, тому підійде людям, які вважають за краще, щоб їхнє автомобільне життя було простим і яким потрібен економний автомобіль, котрий не доведеться підключати до електромережі. 1,8-літровий гібрид буде регулярно демонструвати витрати на рівні 3,5-4 літри/100 км, що сподобається більшості водіїв.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid

C-HR був розроблений, щоб задовольнити зростаючий попит на кросовери. Випущена у 2016 році, ця приваблива модель показала хороші результати продажів у своєму першому поколінні й нещодавно відбувся дебют її другої генерації. Кросовер доступний з 1,8 та 2,0-літровими гібридними силовими агрегатами з «самозарядкою».

Читайте також: Що таке гібридний автомобіль PHEV та як він працює

Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid

Volkswagen Golf пропонує чудовий запас ходу на електриці до 140 км та потужність у 201 кінську силу, що робить його одним з найкращих плагін-гібридів серед хетчбеків. Попри невеликі розміри, модель пропонує чудовий простір в салоні, відмінну керованість та місткий багажник об’ємом 273 літри.