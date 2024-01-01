Як обміняти посвідчення водія: перелік дій

Головний сервісний центр МВС України нагадав водіям, як саме проводиться процедура заміни посвідчення. Обміняти документ можна онлайн через Кабінет водія, чи застосунок Дія, або в будь-якому зручному сервісному центрі МВС.

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Обміняти посвідчення онлайн можна в випадку, якщо водійське посвідчення відображається в електронних реєстрах. Для того, щоб провести заміну, потрібно авторизуватись в Кабінеті водія, або “Дії” та обрати послугу “заміна посвідчення водія”. В Кабінеті водія, документ має відображатись виключно з фотографією.

Далі варто вказати причину обміну й обрати тип документа (пластикове чи цифрове), вказати спосіб доставки й сплатити послугу. Отримати готові “права” можна в СЦ МВС, або замовити доставку у відділення Укрпошти чи кур’єром на будь-яку адресу.

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Водночас для обміну посвідчення в Сервісному центрі МВС треба отримати талон для надання відповідної послуги через електронну чергу E-запис, або безпосередньо в терміналі СЦ та мати з собою пакет документів з:

паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання;

копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну.

Процедура заміни посвідчення, виданого вперше, можлива лише після закінчення строку його дії терміном 2 роки. Проте, якщо за цей період водій порушував ПДР більше, ніж двічі, йому доведеться заново складати теоретичний та практичний іспити.

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Якщо водій був позбавлений права керування транспортним засобом, йому доведеться ще раз пройти курс підготовки в автошколі та заново скласти іспити. Таке посвідчення також видається на 2 роки.