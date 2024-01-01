Как обменять водительское удостоверение: перечень действий

Главный сервисный центр МВД Украины напомнил водителям МВД Украины напомнил водителям, как именно проводится процедура замены удостоверения. Обменять документ можно онлайн через Кабинет водителя, или приложение Дія, или в любом удобном сервисном центре МВД.

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Обменять удостоверение онлайн можно в случае, если водительское удостоверение отображается в электронных реестрах. Для того чтобы провести замену, нужно авторизоваться в Кабинете водителя, или “Действия” и выбрать услугу “замена водительского удостоверения”. В Кабинете водителя, документ должен отображаться исключительно с фотографией.

Далее следует указать причину обмена и выбрать тип документа (пластиковое или цифровое), указать способ доставки и оплатить услугу. Получить готовые “права” можно в СЦ МВД, или заказать доставку в отделение Укрпочты или курьером по любому адресу.

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В то же время для обмена удостоверения в Сервисном центре МВД надо получить талон для предоставления соответствующей услуги через электронную очередь E-запись, или непосредственно в терминале СЦ и иметь с собой пакет документов с:

паспорт с отметкой о месте регистрации проживания;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

водительское удостоверение, подлежащего обмену.

Процедура замены удостоверения, выданного впервые, возможна только после окончания срока его действия сроком 2 года. Однако, если за этот период водитель нарушал ПДД более, чем дважды, ему придется заново сдавать теоретический и практический экзамены.

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Если водитель был лишен права управления транспортным средством, ему придется еще раз пройти курс подготовки в автошколе и заново сдать экзамены. Такое удостоверение также выдается на 2 года.