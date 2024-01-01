Как обменять водительское удостоверение: перечень действий

Заменить старое удостоверение на новое можно онлайн, или непосредственно в сервисном центре МВД
Главный сервисный центр МВД Украины напомнил водителям МВД Украины напомнил водителям, как именно проводится процедура замены удостоверения. Обменять документ можно онлайн через Кабинет водителя, или приложение Дія, или в любом удобном сервисном центре МВД.
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Обменять удостоверение онлайн можно в случае, если водительское удостоверение отображается в электронных реестрах. Для того чтобы провести замену, нужно авторизоваться в Кабинете водителя, или “Действия” и выбрать услугу “замена водительского удостоверения”. В Кабинете водителя, документ должен отображаться исключительно с фотографией.
Далее следует указать причину обмена и выбрать тип документа (пластиковое или цифровое), указать способ доставки и оплатить услугу. Получить готовые “права” можно в СЦ МВД, или заказать доставку в отделение Укрпочты или курьером по любому адресу.
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В то же время для обмена удостоверения в Сервисном центре МВД надо получить талон для предоставления соответствующей услуги через электронную очередь E-запись, или непосредственно в терминале СЦ и иметь с собой пакет документов с:
- паспорт с отметкой о месте регистрации проживания;
- копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- водительское удостоверение, подлежащего обмену.
Процедура замены удостоверения, выданного впервые, возможна только после окончания срока его действия сроком 2 года. Однако, если за этот период водитель нарушал ПДД более, чем дважды, ему придется заново сдавать теоретический и практический экзамены.
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Если водитель был лишен права управления транспортным средством, ему придется еще раз пройти курс подготовки в автошколе и заново сдать экзамены. Такое удостоверение также выдается на 2 года.