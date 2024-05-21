Как получить первое водительское удостоверение: инструкция

Чтобы сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, не обязательно проходить обучение в автошколе. К теоретическому экзамену можно подготовиться самостоятельно. А для практического экзамена справка из автошколы необходима.

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Будущие водители, которые решили самостоятельно освоить теоретический материал, могут учить теорию в соответствии с темами типовой учебной программы. Также можно воспользоваться онлайн-тренажером по ПДД на сайте Главного сервисного центра МВД. Он отражает все вопросы, которые будут на экзамене.

Для сдачи теоретического экзамена необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан. Следующая попытка будет возможна не ранее, чем через 10 дней. Это время выделяется для того, чтобы кандидат в водители мог лучше подготовиться. У будущих водителей есть неограниченное количество попыток для сдачи экзамена по теории. Лица, которые проходили теоретическую подготовку в автошколе, могут сдавать теоретический экзамен в течение года, пока действительно свидетельство о завершении обучения.

Обучение в автошколе

Результат теоретического экзамена, действителен в течение 1 года со дня его успешной сдачи. За это время кандидату в водители нужно найти аккредитованное учебное заведение. Это может быть любая автошкола или та самая, в которой проходили теоретическую подготовку.

Кандидат в водители должен овладеть практический курс подготовки, сдать внутренний практический экзамен в автошколе и получить свидетельство об окончании обучения. Этот документ учебное заведение направляет в сервисный центр МВД.

Количество практических часов, необходимых для приобретения навыков управления транспортными средствами различных категорий, определяется типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей. Например, будущий водитель категории В должен пройти не менее, чем 40 часов практических занятий на машине с механической коробкой передач, и не менее, чем 38 часов – на машине с автоматической коробкой передач.

Практический экзамен

Свидетельство об окончании практического обучения в автошколе действительно в течение 2 лет. За это время кандидат в водители должен сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Если у кандидата в водители закончился срок действия свидетельства об окончании автошколы во время военного положения, такое лицо будет допущено к сдаче практического экзамена в сервисном центре МВД. Об этом говорится в постановлении Кабмина №184 от 3 марта 2022 года.

Медицинская справка о пригодности управления транспортным средством для сдачи экзаменов должна быть действительной, информация о состоянии здоровья – актуальной.

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В случае, если кандидат в водители не сдал практический экзамен в сервисном центре МВД, то следующая попытка может быть не ранее, чем через 10 календарных дней. Считать стоит начиная со следующего дня после неудачной сдачи экзамена. То есть, теперь есть больше времени на дополнительные занятия, чтобы подготовиться лучше к следующей попытке.

Для сдачи практического экзамена предоставляется неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки.

Лицо, сдавшее практический экзамен в сервисном центре МВД, получает первое водительское удостоверение сроком действия на 2 года.