Подлинность водительского удостоверения можно проверить в электронных базах МВД и в приложении Дія. Если недавно полученные "права" там не отображаются - высока вероятность того, что они поддельные.

Патрульная полиция продолжает фиксировать фальшивые водительские удостоверения. На днях на Волыни обнаружили двух водителей с поддельными документами. Об этом сообщает сайт ГУ Нацполиции в Волынской области.

Читайте также: ТЦК получит доступ к данным водительского удостоверения: Верховная Рада уже приняла соответствующий закон

За нарушение правил дорожного движения патрульные остановили легковушку в г. Ковеле. Во время проверки документов оказалось, что водительское удостоверение 43-летнего водителя имеет явные признаки подделки. На место прибыла группа реагирования патрульной полиции, подозрительный документ изъяли и направили на исследование. В этот же день в поселке Марьяновка аналогичный документ с признаками подделки полицейским для проверки предоставил 28-летний мотоциклист. Его также изъяли.

За использование заведомо поддельных документов водителям грозит штраф или пробационный надзор на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок (ч. 4 ст. 358 УК).

Поддельные водительские удостоверения внешне похожи на оригиналы, но их нет в государственных реестрах и они не отображаются в приложении Дія или в Кабинете водителя. Однако подделки продолжают пользоваться популярностью. Злоумышленники даже создают сайты, где предлагают свои услуги и продают фальшивые водительские удостоверения.

Темой водительских удостоверений также пользуются мошенники для получения финансовых данных пользователей. Злоумышленники создают фишинговые ресурсы с предложением продажи якобы настоящих водительских удостоверений. Таким образом они получают доступ к электронным кошелькам граждан и в дальнейшем присваивают деньги потерпевших.

Главный сервисный центр МВД призывает быть ответственными гражданами и пользователями Интернета и помогать разоблачить мошенников. Призывают не пользоваться услугами мошенников, честно сдавать экзамены и получать водительское удостоверение в сервисном центре МВД.