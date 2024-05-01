Справжність посвідчення водія можна перевірити у електронних базах МВС та у додатку Дія. Якщо нещодавно отримані "права" там не відображаються – висока ймовірність того, що вони підроблені.

Патрульна поліція продовжує фіксувати фальшиві посвідчення водія. Днями на Волині виявили двох водіїв з підробленими документами. Про це повідомляє сайт ГУ Нацполіції у Волинській області.

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За порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили легковик у м. Ковелі. Під час перевірки документів виявилося, що посвідчення водія 43-річного кермувальника має явні ознаки підробки. На місце прибула група реагування патрульної поліції, підозрілий документ вилучили та направили на дослідження. Цього ж дня у селищі Мар’янівка аналогічний документ з ознаками підробки поліцейським для перевірки надав 28-річний мотоцикліст. Його “права” також вилучили.

За використання завідомо підроблених документів водіям загрожує штраф або пробаційний нагляд на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк (ч. 4 ст. 358 ККУ).

Підроблені посвідчення водія зовні схожі на оригінали, але їх немає у державних реєстрах і вони не відображаються у застосунку Дія чи в Кабінеті водія. Однак підробки продовжують користуватися популярністю. Зловмисники навіть створюють сайти, де пропонують свої послуги і продають фальшиві посвідчення водія.

Темою посвідчень водія також користуються шахраї задля отримання фінансових даних користувачів. Зловмисники створюють фішингові ресурси з пропозицією продажу нібито справжніх посвідчень водія. У такий спосіб вони отримують доступ до електронних гаманців громадян і надалі привласнюють гроші потерпілих.

Головний сервісний центр МВС закликає бути відповідальними громадянами та користувачами Інтернету і допомагати викрити шахраїв. Закликають не користуватися послугами шахраїв, чесно складати іспити та отримувати посвідчення водія у сервісному центрі МВС.