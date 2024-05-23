Как перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД

Перерегистрировать авто в сервисном центре МВД
С начала 2024 года в сервисных центрах МВД было осуществлено более 970 тысяч регистрационных операций с транспортными средствами. Как быстро и удобно воспользоваться услугой, в Главном сервисном центре МВД.
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Перерегистрировать транспортное средство на другое лицо возможно в любом удобном сервисном центре МВД. Перед посещением необходимо получить талон для получения услуги. Он доступен онлайн – на официальном веб-сайте в разделе Е-запись, а также в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.
Перечень документов остается неизменным. В сервисный центр МВД необходимо подать:
- паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или временный вид на жительство;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- доверенность на другое лицо (при необходимости).
Иногда происходят ситуации, когда водители теряют документы на автомобиль. В таких случаях не стоит волноваться. Ведь в сервисных центрах МВД также возможно восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства.
Стоимость перерегистрации транспортных средств около 1200 грн:
- административная услуга – 350 грн,
- бланк свидетельства – 486 грн
- номерной знак – 350 грн.
Сервисные центры МВД работают по привычному графику: во вторник-пятницу – с 08:00 до 17:00, в субботу – с 08:00 до 15:45, воскресенье-понедельник – выходные.