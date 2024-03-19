Среди автовладельцев наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования. Это связано с ростом цен на топливо. В то же время официальная регистрация ГБО связана с потерями времени и средств.

Все больше водителей выбирают экономически выгодный и более экологичный вид топлива, но для узаконивания ГБО в Украине нужно пройти определенные бюрократические процедуры, в том числе сертификацию, которую до сих пор не отменили. Последним этапом является регистрация ГБО в сервисном центре МВД.

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С начала этого года всего 4437 человек, которые переоборудовали свои машины, пожелали официально перерегистрировать транспортные средства после установки ГБО.

В Главном сервисном центре МВД сообщают, что для официального оформления ГБО автовладелец должен предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер;

имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приема-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

После осуществления перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля с указанием определенного вида топлива.

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Важно, что сейчас экспертное исследование не является обязательным. Соответственно, при осуществлении перерегистрации транспортного средства, наличие автомобиля в сервисном центре МВД не является обязательным. Экспертное исследование проводится исключительно по желанию владельца транспортного средства.

Подробная информация о перерегистрации транспортных средств после установки ГБО размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.

Предоставление услуг в сервисных центрах МВД происходит по талонам электронной очереди. Запись можно осуществить онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД воспользовавшись функционалом Е-ЗАПИСЬ. Также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять непосредственно в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.