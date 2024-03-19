Серед автовласників спостерігається попит на встановлення газобалонного обладнання. Це пов’язано зі зростанням цін на паливо. Водночас його офіційна реєстрація пов’язана з втратами часу та коштів.

Все більше водіїв обирають економічно вигідніший вид палива, але для узаконення ГБО в Україні потрібно пройти певні бюрократичні процедури, у тому числі сертифікацію, яку досі не скасували. Останнім етапом є реєстрація ГБО у сервісному центрі МВС.

Читайте також: Сертифікація ГБО: як створити бізнес на автомобілістах

З початку цього року усього 4437 осіб, які переобладнали свої автівки, побажали офіційно перереєструвати транспортні засоби після встановлення ГБО.

У Головному сервісному центрі МВС повідомляють, що для офіційного оформлення ГБО автовласник має надати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності.

Після здійснення перереєстрації транспортного засобу власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля із зазначенням певного виду палива.

Читайте також: Стало відомо, скільки приносить схема сертифікації ГБО

Важливо, що наразі експертне дослідження не є обов’язковим. Відповідно, під час здійснення будьякої перереєстрації транспортного засобу, наявність автомобіля в сервісному центрі МВС не є обов’язковою. Експертне дослідження проводиться виключно за бажанням власника транспортного засобу.

Детальніша інформація щодо перереєстрації транспортних засобів після встановлення ГБО розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС.

Надання послуг у сервісних центрах МВС відбувається за талонами електронної черги. Запис можна здійснити онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС, скориставшись функціоналом Е-ЗАПИС. Також талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти безпосередньо в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.