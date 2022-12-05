Народний депутат Мар'ян Заблоцький оголосив про намір суттєво спростити або скасувати сертифікацію легкових та вантажних авто, сільгосптехніки та бензовозів.

Мар'ян Заблоцький у своєму пості на Фейсбук голосив кампанію зі скасування всіх сертифікацій на авторинку: для легкових та вантажних авто, сільгосптехніки чи бензовозів. Жодних законопроєктів на цю тему ще нема, однак нардеп обіцяє їх підготувати найближчим часом.

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“Ряд ділків придумали собі схему-рекет з реєстрації всього можливого виду транспорту. З легкового авто збирають по 3-8 тис. грн, з вантажних — 10-20 тис. грн, з сільгосптехніки — 8 тис. грн, з бензовоза — по 60 тис. грн. І так сотні тисяч авто і десятки тисяч одиниць іншої техніки, – пише Мар'ян Заблоцький.

З мене досить. Нам потрібно зробити одну просту річ: автоматично визнавати сертифікати усіх країн ОЄСР, жодних документів від українських фірм, які перевіряють техніку з ЄС, США та будь-яких розвинених країн, бути не повинно. А сертифікація бензовозів взагалі має бути скасована буквально терміново. Це питання виживання нашої економіки, яка залежатиме все більше від наявності пального для генераторів”.

Нардеп обіцяє вже найближчим часом подати відповідний законопроект про ліквідацію цієї сертифікації. Він вже отримав попередню схвальну позицію МінАПК, також впевнений, що МВС та Мінекономіки теж підтримають скасування непотрібних сертифікацій в їх підпорядкуванні.

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