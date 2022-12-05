Народный депутат Марьян Заблоцкий объявил о намерении существенно упростить или отменить сертификацию легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники и бензовозов.

Марьян Заблоцкий в своем посту на Фейсбуке голосовал кампанию по отмене всех сертификаций на авторынке: для легковых и грузовых авто, сельхозтехники или бензовозов. Никаких законопроектов на эту тему нет, однако нардеп обещает их подготовить в ближайшее время.

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“Ряд дельцов придумали себе схему-рекет по регистрации всего возможного вида транспорта. С легкового авто собирают по 3-8 тыс. грн, с грузовых - 10-20 тыс. грн, с сельхозтехники - 8 тыс. грн, с бензовоза - по 60 тыс. грн. И так сотни тысяч автомобилей и десятки тысяч единиц другой техники, – пишет Марьян Заблоцкий.

С меня хватит. Нам нужно сделать одну простую вещь: автоматически признавать сертификаты всех стран ОЕСР, никаких документов от украинских фирм, проверяющих технику из ЕС, США и любых развитых стран, быть не должно. А сертификация бензовозов вообще должна быть упразднена буквально срочно. Это вопрос выживания нашей экономики, которая будет зависеть все больше от наличия горючего для генераторов”.

Нардеп обещает уже в ближайшее время представить соответствующий законопроект о ликвидации этой сертификации. Он уже получил предыдущую одобрительную позицию МинАПК, уверен, что МВД и Минэкономики тоже поддержат отмену ненужных сертификаций в их подчинении.

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