Автоцистерни наразі лишаються основним способом доставки пального в Україну. Але підприємцям для отримання дозволу потрібно витратити чимало коштів та місяць часу, щоб їм просто дозволили перевозити пальне.

Обов’язкова сертифікація автоцистерн, яку було запроваджено у вересні 2022 р., суттєво ускладнює, а іноді й унеможливлює роботу транспорту. Про це виданню enkorr повідомили гравці ринку.

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Зі слів трейдерів, сертифікат необхідний для отримання свідоцтва про допущення автоцистерн до перевезення небезпечних вантажів. Однак отримати його наразі дорого і проблематично.

«МВС акредитувало тільки 4 компанії. Одна в Маріуполі, друга — в Миколаєві, третя — в Одесі, четверта — у Києві», — каже співрозмовник видання, зазначивши, що фактично працює тільки дві останніх, оскільки Маріуполь окуповано, а у центру, який знаходиться у Миколаєві, досі немає бази, на якій він би зміг працювати.

З його слів, дві компанії просто фізично за короткий термін не зможуть забезпечити потреби всього українського флоту газовозів і бензовозів, який за останній час ще й збільшився вдвічі.

Інший оператор ринку нарікає на упередженість інспекторів. «Я у Києві зараз проходжу сертифікацію. Експерт подивився машину — все нормально. Віддали документи і вже тиждень не можу отримати свідоцтво. То в них світла немає, то ще щось. Але більші компанії сертифікати отримують. А в мене автоцистерна на простої», — розповідає ще один постачальник автогазу.

Фінансовий аспект також актуальний. «Витрати на сертифікацію однієї автоцистерни складають біля 55-60 тис. грн, не враховуючи витрат на дегазацію, транспортних витрат на доставку автоцистерн, фактичного простою цих автоцистерн протягом майже календарного місяця», — каже ще один постачальник LPG. Його колега з центральної частини України додає, що 15-20 тис. грн ще треба віддати інспектору зверху, аби хоч якось активізувати роботу.

Через таку ситуацію члени Української асоціації скрапленого газу (УАСГ) вже звернулися до Кабінету міністрів і МВС із проханням призупинити наказ МВС України від 09.09.2022 р. №569, яким, власне, й було запроваджено новації, на строк дії воєнного стану або до його скасування.

«Ситуація, що складалась з отриманням свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів як документа, що необхідний для забезпечення перевезення небезпечних вантажів Україною і за кордоном, жодним чином не сприяє належній роботі перевізників небезпечних вантажів, значно ускладнює їх роботу, що недопустимо в умовах воєнного стану і постійних військових загроз на ринку енергетичних ресурсів», — зазначили в УАСГ.