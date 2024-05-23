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Як перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС

Зараз серед громадян спостерігається підвищений попит на перереєстрацію транспортних засобів.
Порядок купівлі-продажу авто у сервісному центрі МВС - Auto24

Перереєструвати авто у сервісному центрі МВС

Євген Гудущан
logo23 травня, 19:25
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З початку 2024 року у сервісних центрах МВС було здійснено понад 970 тисяч реєстраційних операцій з транспортними засобами. Як швидко та зручно скористатись послугою, розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

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Перереєструвати транспортний засіб на іншу особу можливо у будь-якому зручному сервісному центрі МВС. Перед відвідуванням необхідно отримати талон для отримання послуги. Він доступний онлайн – на офіційному вебсайті в розділі Е-запис, а також у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Перелік документів залишається незмінним. До сервісного центру МВС необхідно подати:

  • паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або тимчасова посвідка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • довіреність на іншу особу (за потреби).

Іноді стаються ситуації, коли водії втрачають документи на автомобіль. У таких випадках не варто хвилюватись. Адже в сервісних центрах МВС також можливо відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Вартість перереєстрації транспортних засобів – близько 1200 грн:

  • адміністративна послуга – 350 грн,
  • бланк свідоцтва – 486 грн
  • номерний знак – 350 грн.

Сервісні центри МВС працюють за звичним графіком: у вівторок-п’ятницю – з 08:00 до 17:00, у суботу – з 08:00 до 15:45, неділя-понеділок – вихідні.

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