Практический экзамен - завершающий этап на пути к водительскому удостоверению. Процедура экзамена достаточно проста, однако именно во время этого этапа у новичков возникает больше всего сложностей. В нашем материале вы найдете советы, которые помогут вам успешно сдать экзамен.

В прошлой части нашего материала мы уже рассказывали, как успешно сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. После того, как вы успешно прошли это испытание, нужно пройти специальную подготовку кандидатов в водители.

Практика вождения преподается исключительно в автошколах, поэтому овладеть водительскими навыками самостоятельно, как это можно сделать с теорией, к сожалению, не получится. После того, как вы завершили обучение с инструктором по вождению в автошколе, нужно зарегистрироваться на практический экзамен в Сервисном центре МВД в своем регионе.

Практический экзамен в сервисном центре МВД - это второй по счету экзамен, который сдают кандидаты в водители. Сдавать экзамен можно на транспортном средстве автошколы или на автомобиле сервисного центра.

Вообще, практический экзамен проходит в два этапа: на закрытой тренировочной площадке и в условиях дорожного движения. Однако, после начала полномасштабного вторжения во время военного положения первый этап экзамена отменили. Так что, сейчас, вам остается сдать лишь экзамен на дорогах общего пользования, продолжительность которого составляет не менее 20 минут.

Процедура регистрации на экзамен по вождению существенно похожа на ту, с которой вы встречались при регистрации на теоретический экзамен. Зарегистрироваться на экзамен можно теми же двумя путями: с помощью электронной записи на сайте главного сервисного центра в разделе "E-запись", или взяв соответствующий талон уже непосредственно в терминале в помещении сервисного центра.

Читайте также: Главный сервисный центр МВД обещает разобраться с "бегунками"

Для электронной записи в очередь вам нужно выбрать способ подтверждения своей личности, предоставить разрешение на обработку персональных данных, выбрать ближайший СЦ, удобный для вас день и время. Далее остается сохранить талон, и появиться в соответствующую дату и время в помещение сервисного центра, который вы выбрали. Однако есть достаточно важный пункт, который стоит согласовать заранее.

Из-за того, что существует возможность выбирать на каком именно транспортном средстве сдавать экзамен (на машине СЦ, или автошколы), во время электронной записи или оформлении талона уже в самом Сервисном центре, вам нужно точно указать, какой вариант выбран.

У каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки. Выбирая вариант с автомобилем учебного заведения, вы будете сдавать экзамен на знакомой ранее машине. Однако, так бывает не всегда. Этот момент лучше заранее уточнить у инструктора автошколы.

Во время экзамена в транспортном средстве учебного заведения рядом с вами будет сидеть ваш инструктор, именно на него возлагается обязанность наблюдения за дорожной обстановкой, а позади вас будет сидеть экзаменатор, который будет принимать экзамен и следить за вашими движениями и поведением инструктора.

Если вы выбрали вариант экзамена на транспортном средстве СЦ, вы попадете в автомобиль, который раньше не водили. К тому же вы останетесь один на один с экзаменатором.

Также может случиться так, что во время разных попыток вы будете сдавать экзамен на разных автомобилях. То есть, во время первой попытки у вас может быть, например Citroen C-Elysee, а на второй – уже Huyndai I30. Дело в том, что у Сервисных центров обычно есть несколько автомобилей.

Однако, проверить актуальную информацию, какие именно автомобили есть в вашем Сервисном центре достаточно трудно. Обычно эта информация сообщается вам непосредственно на приеме у администратора.

Также интересно: Житель Ровенской области пытался сдать экзамен по вождению вместо соседа

Стоит отметить, что независимо от выбранного вами авто, в обоих случаях ваши действия, и действия экзаменатора будут сниматься видеокамерой. Это обязательное условие практического экзамена. Также, в обоих случаях экзаменатор должен принимать экзамен со специальным чек-листом.

Экзамены проходят по специально установленным маршрутам, с которыми стоит ознакомиться заранее. Список маршрутов обнародован на сайте ГСЦ МВД. Для этого нужно выбрать область и номер Сервисного центра.

Перед экзаменом стоит попросить своего инструктора из автошколы провести несколько уроков по маршруту, сымитировав тем самым практический экзамен в реальных условиях. Однако учитывайте, что дорожная обстановка достаточно изменчива, и тот факт, что вы успешно проедете весь маршрут с инструктором во время урока, совсем не означает, что аварийная ситуация не возникнет на самом экзамене.

На экзамен нужен тот же пакет документов, что и на теорию: оригинал паспорта, идентификационный код и медицинская справка. Когда объявят номер вашего талона, нужно предоставить эти документы администратору.

В начале экзамена садитесь в экзаменационный автомобиль и выполните весь алгоритм начала движения. Сначала стоит отрегулировать сиденья и зеркала, пристегнуть ремень безопасности. Затем экзаменатор расскажет правила принятия экзамена, объявит номер маршрута, включит камеру, покажет на нее паспорт и объявит вашу фамилию и имя, после чего можно ехать.

Когда экзаменатор позволит начать экзамен, сначала запустите двигатель, подайте сигнал левым указателем поворота о готовности начать движение, включите передачу и снимите авто с ручного тормоза. Двигаясь по маршруту, внимательно слушайте указания экзаменатора.

Вам не стоит переживать и нервничать, потому что знаменитое правило "трех попыток" официально аннулировали. С 1 августа 2023 года кандидат имеет неограниченное количество попыток для сдачи практического экзамена (в течение 2 лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки). Итак, если практический экзамен провален, повторная попытка возможна через 10 календарных дней. Однако в момент вождения не думайте об этом, а лучше сосредоточьтесь на дорожной обстановке.

Читайте также: Сдать экзамены для получения водительского удостоверения становится сложнее

По данным Главного Сервисного центра практический экзамен считается не сданным, если кандидат в водители:

допустил более трех типичных ошибок;

создал ситуацию, вызвавшую необходимость вмешательства экзаменатора или инструктора учебного заведения в управление транспортным средством для предотвращения аварийно-опасной ситуации или ДТП;

отказался выполнить упражнение практического экзамена, кроме случаев, когда выполнение команды экзаменатора может привести к нарушению ПДД или создания аварийно-опасной ситуации или ДТП.

Если вы не согласны с решением экзаменатора, вы можете обжаловать собственный практический экзамен. Ознакомиться с процедурой обжалования практического экзамена можно здесь.

Примите во внимание: с 1 января 2024 года стоимость услуг в сервисных центрах изменилась. Теоретический экзамен стоит 250 гривен, а практический – 420, вместо 13 гривен ранее.

После успешной сдачи практического экзамена единственное, что вам остается – получить водительское удостоверение. Его могут выдать сразу, или через несколько дней, если очередь большая. Но помните, что это удостоверение временное, его нужно обменять через 2 года. А за это время надо ездить не быстрее 70 км в час и не нарушать правила более одного раза.