Сервисные центры МВД полностью меняют подход к тестированию будущих водителей. Пилотный проект по сдаче "Прозрачных экзаменов" расширяется по всей Украине. Количество сервисных центров МВД, в которых можно сдать экзамены будет уменьшено.

Пилотный проект по обеспечению “прозрачных экзаменов” с 1 декабря расширяется по всей Украине. Он стартует в Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. До этого он действовал в 12 регионах.

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С 1 декабря теоретические и практические экзамены будут принимать исключительно те сервисные центры МВД в указанных областях, которые участвуют в пилотном проекте. Перечень подразделений, которые будут проводить экзаменационную деятельность, можно посмотреть на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Контакты".

Для сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД кандидатам придется ждать своей очереди по е-записи: теоретический экзамен – на 14 дней вперед, а практический – на 21 день. Также запись доступна и через терминал в помещениях сервисных центров МВД. Талоны в нем генерируются в день обращения и на 3 дня вперед.

Пилотный проект по сдаче "прозрачных экзаменов" Главный сервисный центр МВД запустил полгода назад в нескольких областях. По результатам реализации успешность среди кандидатов в водители значительно снизилась. Теоретический экзамен с первого раза сдали только 24% кандидатов в водители, а практический экзамен – 35%.

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