В этом году первые водительские права в Украине получили 293 тысячи 420 человек. Это гораздо больше, чем в прошлом году.

С каждым годом количество желающих стать водителем растет. За первые 10 месяцев прошлого года 269 тысяч 689 граждан впервые стали водителями и получили водительские права разных категорий. А за аналогичный период этого года сервисные центры МВД выдали уже 293 тысячи 420 водительских прав.

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Алексей Балдин – заместитель начальника управления стандартизации ГСЦ МВД, рассказал, что именно сервисные центры МВД занимаются экзаменацией будущих водителей и поэтому важной задачей является допуск к управлению транспортными средствами квалифицированных и подготовленных водителей с отличными знаниями ПДД.

Кроме этого перед структурой стоят задачи по уменьшению коррупции при сдаче экзаменов. Эффективным шагом в этом направлении должен стать новый порядок, по которому сдавать теоретический экзамен можно изучая правила самостоятельно, без помощи автошкол.