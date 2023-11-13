Цього року перші посвідчення водія в Україні отримали 293 тисячі 420 осіб. Це значно більше ніж в минулому році.

З кожним роком кількість охочих стати водієм зростає. За перші 10 місяців минулого року 269 тисяч 689 громадян вперше стали кермувальниками та отримали посвідчення водія різних категорій. А за аналогічний період цього року сервісні центри МВС видали вже 293 тисячі 420 посвідчень водія.

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Олексій Балдін - заступник начальника управління стандартизації ГСЦ МВС розповів, що саме сервісні центри МВС займаються екзаменацією майбутніх водіїв і тому важливим завданням є допуск до керування транспортними засобами кваліфікованих та підготовлених керманичів із відмінними знаннями ПДР.

Окрім цього перед структурую стоять завдання зі зменшення корупції під час складання іспитів. Ефективним кроком у цьому напрямку має стати новий порядок, за яким складати теоретичний іспит можна вивчавши правила самостійно, без допомоги автошкіл.