Кабінет Міністрів України затвердив порядок, за яким українці можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Майбутні водії матимуть вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію. Такі зміни відбулися в рамках реформи сервісних центрів МВС, які розпочались влітку цього року.

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Аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутись до будь-якого сервісного центру МВС. А з часом така послуга буде доступна і через ЦНАП. Це нововведення стосується і проекту «Автошколи для осіб з інвалідністю». Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим.

Важливо: зміни набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення.