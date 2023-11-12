Кабинет Министров Украины утвердил порядок, по которому украинцы могут сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.

Будущие водители будут иметь выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией. Такие изменения произошли в рамках реформы сервисных центров МВД, начавшихся летом этого года.

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Чтобы сдать теоретический экзамен, необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД. А со временем такая услуга будет доступна и через ЦНАП. Это нововведение касается и проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью". Самостоятельное изучение теории сделает процесс их подготовки более удобным.

Важно: изменения вступят в силу со дня официального обнародования.