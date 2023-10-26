На Харківщині обміняли посвідчення водія якому було 55 років

Пан Іван, який є водієм уже більше 55 років, звернувся до Сервісного Центру МВС на Харківщині, аби отримати оновлене посвідчення водія.

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Вперше у 1968 році він складав іспит для керування мотоциклом та автомобілем і отримав посвідчення водія, що виглядало, як аркуш паперу. Ним і користувався усі 55 років. Додатково також у 1985 успішно склав іспити на категорії: А, В, С, Д, Е.

Заміна посвідчення водія пройшла швидко – адміністратори перевірили документ за архівом і видали нове водійське, яке значно практичніше та функціональніше, особливо з можливістю мати його цифровий відповідник у Дії.

Пан Іван залишився задоволеним. Зробив ще фото на згадку і помчав знову підкорювати українські дороги.