На Харьковщине обменяли водительское удостоверение которому было 55 лет

Пан Иван, который является водителем уже более 55 лет, обратился в Сервисный Центр МВД Харьковской области, чтобы получить обновленное водительское удостоверение.

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Впервые в 1968 году он сдавал экзамен для управления мотоциклом и автомобилем и получил водительское удостоверение, которое выглядело, как лист бумаги. Им и пользовался все 55 лет. Дополнительно также в 1985 г. успешно сдал экзамены на категории: А, В, С, Д, Е.

Замена водительского удостоверения прошла быстро - администраторы проверили документ по архиву и выдали новое водительское, которое значительно практичнее и функциональнее, особенно с возможностью иметь его цифровой аналог в Дії.

Пан Иван остался доволен. Сделал еще фото на память и помчался снова покорять украинские дороги.