Эксперимент по прозрачной сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД будет действовать в 12 областях Украины. Достоверность успешного сложения теоретического экзамена сейчас составляет 24,5%, практического - 32%.

Начался проект из Львовской, Киевской, Одесской и Винницкой областях более 3 месяцев назад. А с 3 августа расширился в Ровенскую, Житомирскую, Кировоградскую и Сумскую. Сейчас к проекту присоединили еще 4 региона.

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«С сегодняшнего дня пилот стартует еще в 4 регионах: Хмельницкой, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях. Он предусматривает оптимизацию экзаменационной деятельности и введение онлайн записи на практический экзамен», — заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

О результатах успеваемости кандидатов в водители по экспериментальной схеме Николай Рудык заявил следующее: «В этих регионах снизился процент успеваемости тестирования. Теоретический экзамен с первого раза сдали – 24,5%, а практический – более 32%. Это говорит о плохой подготовке кандидатов в водители».

Чтобы лучше освоить знания ПДД и успешно сдать экзамены, будущие водители могут пройти подготовку на сайте Главного сервисного центра МВД. Онлайн-тренажер полностью имитирует условия, в которых кандидаты будут сдавать экзамен на знание ПДД.

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В других сервисных центрах МВД в этих областях граждане и дальше будут получать все доступные услуги: регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и обмен водительских прав, выбраковка транспортного средства и получение международного водительского удостоверения. Однако теоретические и практические экзамены будут приниматься исключительно в тех подразделениях, где начался пилотный проект.