Експеримент із прозорого складання іспитів у сервісних центрах МВС діятиме в 12 областях України. Вірогідність успішного складня теоретичного іспиту наразі становить 24,5%, практичного - 32%.

Розпочався проект із Львівської, Київської, Одеської та Вінницької областей понад 3 місяці тому. А з 3 серпня розширився на Рівненщину, Житомирщину, Кіровоградщину та Сумщину. Зараз до проекту приєднали ще 4 регіони.

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«Відсьогодні пілот стартує ще в 4 регіонах: Хмельниччині, Черкащині, Полтавщині та Чернігівщині. Він передбачає оптимізацію екзаменаційної діяльності та запровадження онлайн запису на практичний іспит,» — говорить начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Про результати успішності кандидатів у водії за експериментальною схемою Микола Рудик заявив наступне: «У цих регіонах знизився відсоток успішності тестування. Теоретичний іспит з першого разу склали – 24,5%, а практичний більш як 32%. Це говорить про погану підготовку кандидатів у водії».

Щоб краще освоїти знання правил дорожнього руху та успішно скласти іспити, майбутні водії можуть пройти підготовку на сайті Головного сервісного центру МВС. Онлайн-тренажер повністю імітує умови, в яких кандидати складатимуть іспит на знання ПДР.

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В інших сервісних центрах МВС в цих областях громадяни й надалі отримуватимуть всі доступні послуги: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача та обмін посвідчення водія, вибракування транспортного засобу та отримання міжнародного посвідчення водія. Проте теоретичні та практичні іспити прийматимуться виключно в тих підрозділах, в яких розпочався пілотний проект.